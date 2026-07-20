Gobierno no descarta "apretarse el cinturón" para tener recursos extras ante emergencia

El Gobierno abordó la posibilidad de desembolsar recursos extra ante la emergencia por lluvias entre Atacama y Araucanía, realizando un llamado a "apretarse el cinturón" si es necesario.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, manifestó este lunes que "desde el punto de vista del financiamiento, cuando hay una emergencia y el país tiene una estrechez económica tendremos que hacer las readecuaciones presupuestarias suficientes y necesarias para atender esa emergencia. No obstante la situación fiscal del país, la magnitud de la emergencia, el sufrimiento y el daño que tienen hoy día las personas, el gobierno va a estar presente para colaborar y ayudar".

"Si es que hay que apretarse el cinturón en otros ítems del presupuesto, lo haremos para privilegiar la situación de emergencia", añadió.

Alvarado detalló que se avanzará en la instalación de viviendas de emergencia, en la entrega de recursos vía bolsillo electrónico y en posibles decretos de emergencia agrícola.

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, recalcó que "el Gobierno cuenta con los recursos para atender las necesidades como corresponde, ayudarlos en la reconstrucción de sus viviendas, en las reparaciones. Hubo que tomar medidas y yo veo mucha empatía, fueron materias difíciles, por ejemplo en las bencinas. Que nos comprendan en materia de los ajustes, porque en estos casos es que hay que tener dinero, para casos como estos, nuestro país es un país de terremotos, de inundaciones, de problemas climáticos y para estos casos hay que guardar los recursos".

"Estamos recién partiendo, hay que determinar los recursos, cuánto se reasigna, cuánto es un recurso adicional neto y lo iremos sabiendo en el transcurso de los próximos días", insistió.