Buscan crear, con miel chilena, el próximo gran antibiótico natural del mundo

La investigadora emérita de la Universidad Católica Gloria Montenegro abordó este lunes en Cooperativa el desarrollo de un método para fortificar mieles de las regiones de Coquimbo y Atacama, convirtiéndolas en antibióticos naturales capaces de eliminar bacterias.

Según explicó la experta en entrevista con Esa es la Idea, este avance utiliza extractos bioactivos de flores del desierto para aumentar el poder bactericida de la miel original, permitiendo que el producto final compita en el mercado global de alimentos funcionales con precios similares a la miel de Manuka de Nueva Zelanda.

"He probado que algunas mieles pueden controlar la bacteria patógena Staphylococcus aureus, la Escherichia coli y estamos trabajando también la Salmonella typhi, que son tres bacterias comunes en el humano y patógenas humanas", detalló la académica, que dio cuenta también que el descubrimiento clave es la técnica de fortificación.

Este hallazgo promete transformar la miel en un alimento funcional de alta gama. (FOTO: Pexels)

En lugar de utilizar compuestos sintéticos, el equipo de Montenegro extrae los compuestos bioactivos (fenoles y polifenoles) de la propia miel para reinsertarlos en una concentración mayor.

El valor agregado de este antibiótico natural reside en su origen botánico. Al provenir de plantas nativas y flores del desierto que no han sido estudiadas previamente, el producto resultante es imposible de replicar en otras partes del mundo.

"Estamos encontrando mieles que se originan a partir de flores del desierto y eso nos tiene muy entusiasmados, porque estas mieles sí tienen propiedades antibacteriales muy interesantes. Esto es nuevo para el mundo, nunca se ha hecho la fortificación de la miel con su propio extracto bioactivo", cerró Montenegro.