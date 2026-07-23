El inesperado encuentro entre Vinicius y Terry Crews que arrasa en redes

El reconocido actor Terry Crews, de "Y dónde están las rubias?", vivió un momento inolvidable al conocer a Vinícius Jr. en uno de los lugares más emblemáticos de Brasil: el Cristo Redentor.

El estadounidense compartió unas emotivas palabras en sus redes sociales tras el encuentro con el astro brasileño: "Aunque este fue nuestro primer encuentro, sentí como si estuviera reconectando con un hermano pequeño y un amigo de toda la vida", dijo.