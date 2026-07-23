Hacienda dice que amortiguará nueva alza de las bencinas por conflicto en Medio Oriente

El recrudecimiento del conflicto geopolítico en Medio Oriente vuelve a remecer los mercados energéticos globales, impulsando el precio del barril de petróleo Brent sobre los 100 dólares.

Esta situación presiona los costos de importación de combustibles en Chile, proyectándose nuevas alzas locales que se oficializarán el próximo miércoles.

A pesar de la compleja coyuntura externa, el Gobierno aseguró que la gestión de las finanzas públicas permite contar con espacio de maniobra para suavizar el impacto en la población.

"Nosotros no podemos independizarnos de los precios internacionales, eso está claro, pero vamos a hacer un esfuerzo para que ese ajuste vaya a ser más paulatino, y eso lo podemos hacer en este minuto porque ha ido avanzando bien el proceso de racionalización de gasto", afirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La cartera económica busca garantizar un traspaso gradual de las variaciones del mercado global. (FOTO: ATON)

Según explicó el jefe de la billetera fiscal, esta situación permite al Ejecutivo "contar con algunos márgenes mayores y tener algún grado de gradualidad mayor".

"Además que, como se hizo ya un ajuste importante, estamos más cerca de los precios internacionales de lo que estábamos hace tres meses atrás", puntualizó Quiroz.

Gradualidad frente al mercado externo

Las proyecciones del equipo económico apuntan a utilizar los fondos de estabilización y el margen fiscal acumulado para mitigar la volatilidad.

De esta manera, el Ejecutivo confía en que los incrementos que se anuncien durante las próximas semanas se apliquen de manera escalonada, evitando un shock inmediato en la economía doméstica y en el transporte.