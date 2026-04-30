Niños, niñas y adolescentes chilenos en riesgo creciente de autolesiones y violencia sexual

La Defensoría de la Niñez reveló este jueves, en su reciente Diagnóstico Anual 2026, un preocupante escenario sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia en Chile.

El informe, que recopila antecedentes de 2025, advierte sobre aumentos en autolesiones, violencia sexual y una extensa lista de espera para programas de protección, dibujando un cuadro de vulnerabilidad persistente que exige una respuesta estatal urgente y actualizada.

En detalle, se informó de un incremento de al menos 137% en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, un alza del 46,4% en víctimas de violencia sexual y la existencia de más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para acceder a programas de protección especializada.

Aunque el informe reconoce avances en ciertas áreas, como la reducción del embarazo adolescente y una recuperación en indicadores post-pandemia como pobreza, inseguridad alimentaria, aprendizaje y asistencia escolar, la alerta se mantiene.

"El Diagnóstico obliga a preguntarse si las políticas públicas actuales están respondiendo a la realidad que viven hoy niños, niñas y adolescentes. Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial", advirtió el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Los menores en Chile enfrentan riesgos crecientes en salud mental, violencia, los entornos digitales, la convivencia educativa y la necesidad de una protección especializada más eficaz.

Diagnóstico 2026-Resumen y Hallazgos by Radio Cooperativa