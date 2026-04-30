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Tópicos: País | Infancia | Protección

Niños, niñas y adolescentes chilenos en riesgo creciente de autolesiones y violencia sexual

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según un estudio de la Defensoría de la Niñez, hay más de 41 mil menores que esperan cupos en programas especializados de amparo del Estado.

"Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial", advirtió Anuar Quesille.

Niños, niñas y adolescentes chilenos en riesgo creciente de autolesiones y violencia sexual
 ATON (referencial)

El ambiente escolar muestra un preocupante deterioro, con un alza significativa en denuncias de conflicto.

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La Defensoría de la Niñez reveló este jueves, en su reciente Diagnóstico Anual 2026, un preocupante escenario sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia en Chile.

El informe, que recopila antecedentes de 2025, advierte sobre aumentos en autolesiones, violencia sexual y una extensa lista de espera para programas de protección, dibujando un cuadro de vulnerabilidad persistente que exige una respuesta estatal urgente y actualizada.

En detalle, se informó de un incremento de al menos 137% en los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, un alza del 46,4% en víctimas de violencia sexual y la existencia de más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para acceder a programas de protección especializada.

Aunque el informe reconoce avances en ciertas áreas, como la reducción del embarazo adolescente y una recuperación en indicadores post-pandemia como pobreza, inseguridad alimentaria, aprendizaje y asistencia escolar, la alerta se mantiene.

"El Diagnóstico obliga a preguntarse si las políticas públicas actuales están respondiendo a la realidad que viven hoy niños, niñas y adolescentes. Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial", advirtió el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.

Los menores en Chile enfrentan riesgos crecientes en salud mental, violencia, los entornos digitales, la convivencia educativa y la necesidad de una protección especializada más eficaz.

Diagnóstico 2026-Resumen y Hallazgos by Radio Cooperativa

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