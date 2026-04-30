Fernando Ortiz y el presente de Colo Colo: Hay que bajar los pies a la tierra

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió este jueves al presente del cuadro popular de cara al partido pendiente ante Coquimbo Unido, a disputarse este domingo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental, y pese al buen momento del equipo, el estratega fue enfático en pedir mesura.

"Coquimbo es un equipo que todos conocemos, tiene una idea de juego más que vista. Están en tres competencias y en una buena posición, pero nosotros estamos en casa con nuestra gente y queremos seguir en la lucha de arriba", expresó Ortiz.

Al ser consultado sobre el liderato y las expectativas de título, el DT argentino mandó un mensaje: "Hay que bajar los pies sobre la tierra a los jugadores. No hemos conseguido nada, queda mucho por recorrer. Estar en los primeros lugares no significa que vamos a campeonar. Debemos tomar cada partido como una final", aseguró.

En el ámbito médico, Ortiz confirmó que conversó con Fernando de Paul tras su intervención quirúrgica, deseándole una pronta recuperación. Ante su ausencia, ratificó la confianza en Gabriel Maureira: "Él trabaja día a día para esto. Se le da por la lesión de un compañero, pero está tranquilo. Es joven y tiene un proyecto interesante por delante", comentó.

Finalmente, el "Tano" tuvo palabras para la ratificación de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro, valorando la estabilidad institucional.

"Felicito a Aníbal. Continuar un proyecto es lo mejor que nos puede suceder. Estoy feliz de que podamos seguir juntos; es una persona que entiende y sabe de fútbol, que conoce la institución a fondo", expresó.