Matthei y candidatura de Bachelet: "La habría apoyado, tiene la trayectoria"

Evelyn Matthei, excandidata presidencial UDI, fue parte del programa "Socios de la parrilla a domicilio" que emitirá este sábado Canal 13 y además de las dinámicas de humor con los animadores abordó la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

A diferencia de la decisión del Gobierno de Kast, Matthei sentenció que "yo la habría apoyado, porque ella tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación para postular a la ONU. Sin embargo, con la situación que existe en Chile, no habría hecho una campaña internacional por un problema de gastos, porque hoy día hay otras prioridades en el país".

"Siempre he sentido que si hubiésemos llegado a La Moneda hubiéramos tenido un buen gobierno, porque tenía muy buena gente, pero creo que yo lo hubiera pasado muy mal (...) porque realmente las cosas están muy difíciles y hay mucha pelea, mucha descalificación... habría sido un muy buen gobierno, pero mi familia lo hubiera pasado como las pelotas", comentó sobre si finalmente hubiera llegado a La Moneda.

Sobre su futuro político, Matthei adelantó: "Ser alcaldesa fue el mejor, es un cargo menos político, es mucho más de gestión... me encantaría volver a ser alcaldesa, es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Realmente maravilloso".