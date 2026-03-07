Familia de hincha detenido en Brasil buscará ayuda de Kast: Queremos hablar con él cuando asuma

Isabel Vargas, madre de Francisco Sepúlveda, hincha detenido en Brasil por gestos racistas en el duelo de O'Higgins ante Bahía por Copa Libertadores, relató la difícil situación que vive su hijo en prisión preventiva y señaló que tratarán de contactar a José Antonio Kast para tratar de encontrar apoyo y agilizar el proceso.

"Estamos desesperados e incluso hemos hablado con mi esposo que si fuera posible queremos intentar hablar con el Presidente (electo) cuando él asuma su cargo. Ojalá él nos ayudara para que por último lo trasladen y lo juzguen acá", comentó en conversación con Las Últimas Noticias.

Isabel comentó que ha sabido muy poco de su hijo: "Lo único que supimos es que mi otro hijo fue a verlo y no lo dejaron porque lo cambiaron de lugar por temas de seguridad, ya que quién sabe lo que le puedan hacer. Ve que está acusado de racismo".

"Lo que logramos es que un abogado del Consulado en Brasil levantara un petitorio, pero le dijeron que entre 10 a 14 días más habrá recién una resolución", agregó.

También pidió disculpas por los lamentables hechos: "Mi hijo se equivocó y por eso le pido perdón a todo el pueblo brasileño. Pero él no hizo ningún destrozo. Fue una musaraña, una morisqueta, y por eso me lo tienen preso. Mi hijo cometió un error, pero en su vida no le ha hecho daño a nadie".

Además, la mujer confirmó que su hijo fue al partido aprovechando una casualidad: "Francisco viajó con su hermano Nicolás y otros tres amigos de vacaciones a Brasil. Ninguno de los dos son hinchas y estando allá como coincidieron con este partido fueron al estadio. Pero se lo digo de corazón, él no es hincha de O'Higgins y ahora los fanáticos de ese club lo han hecho pebre, como acusándolo de perjudicarlos".