Familia de nieta de Caszely reveló detalles de la encerrona que sufrió

Este sábado, Martina, la nieta del histórico futbolista chileno Carlos Caszely fue víctima de una violenta encerrona en las inmediaciones de la Rotonda Quilín, ubicada en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió alrededor de las 01:00 horas cuando cinco delincuentes interceptaron la trayectoria del Mercedes Benz A200 de la joven con el objetivo de sustraer sus pertenencias. Posteriormente, los sujetos registraron un segundo robo en el lugar.

Ante esto, Barbra Caszely, madre de la afectada, entregó detalles del hecho al diario Las Últimas Noticias.

"Se le atravesó un auto por delante del cual se bajaron cinco sujetos. Dos se quedaron en el auto. Iban armados. Mi hija supo altiro que era una encerrona y trató de escapar metiendo marcha atrás, pero chocó con el auto que iba detrás suyo, y este auto a su vez chocó con la barrera, así que quedaron todos atrapados", aseguró

Caszely señaló que los asaltantes actuaron de manera muy violenta, ya que "rompieron el vidrio del copiloto del Mercedes, abrieron las puertas por dentro y a mi hija la sacaron agarrándola del pelo y apuntándole siempre con una pistola en la cabeza. Le dijeron que si no les pasaba todo, la iban a matar".

"Le quitaron las joyas, el celular, la billetera y más encima la manosearon. Cerdos asquerosos. Le dijeron algo así como 'alguien tan bonita no debería estar sola en la noche'. Y el muy asqueroso le dio un beso". añadió

Bárbara destacó la ayuda que le propinaron a su hija, afirmando que "la ayudó el señor del auto que iba atrás. La llevó a una comisaría y le pasó su celular para que nos llamara. Como mi hija estaba choqueada no se acordaba de los números de nosotros, pero como tenemos un restorán lo buscó por internet y ahí encontró un número. Nos encontramos en la comisaría", finalizó.

Gracias a que el celular de la madre estaba conectado al GPS del vehículo, Carabineros localizó a los delincuentes e inició una persecución que terminó con el automóvil chocado en un poste en la comuna de San Ramón, hecho que derivó en la detención de un venezolano y un chileno, mientras que los otros tres criminales lograron escapar.

Caszely aseguró que el "Rey del metro cuadrado" está muy enojado con lo que le pasó a su nieta. El exfutbolista ya había comentado el hecho ante los medios de comunicación, declarando que "vamos a llegar hasta las últimas consecuencias".