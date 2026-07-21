Fantino se enfrentó al aire a Juan Ramón Carrasco por decir a una periodista que "está mal atendida"

Juan Ramón Carrasco, exfutbolista y entrenador uruguayo, fue expulsado del aire por el periodista Alejandro Fantino durante el programa "Llenos de Mística", tras un comentario machista sobre la comunicadora Sofía Romano, aludiendo a que "está mal atendida".

La opinión fue emitida después de que Carrasco se desvió del análisis de la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial para contar chistes misóginos, los cuales molestaron a Romano, quien le pidió volver al profesionalismo en el estudio.

Tras la petición, el estratego lanzó la polémica frase: "Se ve que está mal atendida", desatando el enojo de la periodista, la cual lo tildó de "ordinario".

"Yo estoy hablando de que quiero hablar de fútbol. A mí no me vas a venir a decir que estoy mal atendida al aire. Hablaste de que sos un tipo respetuoso y evidentemente no cumplís con tu palabra", afirmó.

Tras el encontrón, un furioso Fantino tomó la palabra y expulsó a Carrasco del programa.

"No tengo más ganas de compartir un minuto al aire con vos. Por respeto me quedé callado, lo pensé. Hacé lo que tengas ganas. Yo, como soy respetuoso, me voy a retirar. No puedo compartir lugar, dijiste una pelotudez, una barrabasada, sos un desubicado", señaló.

El exjugador acató la orden y previo a retirarse del lugar, ofreció disculpas a Romano, quien le pidió que volviera a escuchar el fragmento de la transmisión para que se diera cuenta que sus dichos no fueron malinterpretados.