Jorginho acusó a la cantante Chappell Roan de tratar agresivamente a su hija de 11 años

El volante de Flamengo Jorginho acusó a la cantante estadounidense Chappell Roan de tener un trato agresivo con su hija de 11 años en un hotel, durante el Lollapalooza de Brasil en Sao Paulo.

Según conto el futbolista carioca en sus historias de Instagram, él con su esposa e hija se hospedaban en el mismo hotel que la compositora y en el desayuno la niña le sonrió a la cantante sin acercarse a ella.

"Lo que sucedió después fue completamente desproporcionado. Un corpulento guardia de seguridad se acercó a su mesa mientras aún estaban desayunando y comenzó a hablar de forma extremadamente agresiva con mi esposa y mi hija, diciéndoles que no debían permitir que mi hija 'faltara al respeto' o 'acosara' a otras personas", comentó.

"Sinceramente, no sé en qué momento pasar junto a una mesa y mirar para ver si hay alguien allí puede considerarse acoso. Incluso dijo que presentaría una queja contra ellos en el hotel, mientras mi hija de 11 años lloraba en la mesa. Mi hija estaba aterrorizada y lloró mucho", confesó.