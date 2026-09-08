La U saludó al cumpleañero Castellón y los comentarios se dividieron

Universidad de Chile derrotó a Coquimbo Unido en su último partido por la Liga de Primera, pero la actuación de su arquero Gabriel Castellón no dejó a todos conformes, y se notó este martes, a raíz de su cumpleaños.

Con motivo de sus 33 años, el club universitario laico saludó al porteño en sus redes sociales, pero los comentarios se dividieron radicalmente entre quienes le enviaron sus saludos y quienes no ocultaron su malestar con el rendimiento del guardameta.

"Grande Castellón, un muy buen arquero, lo sigo bancando,Feliz Cumpleaños Gabriel Vamo arriba noma!,siempre en tu barco", "Feliz cumpleaños al arquero que más veces ha dejado su arco en 0 durante este campeonato" y "te sigo bancando por las veces que nos has salvado" fueron algunos de los mensajes que hinchas azules publicaron -por ejemplo- en la publicación en Instagram.

Sin embargo, otros optaron por ser más ácidos y aprovecharon la ocasión para poner por escrito su molestia con el arquero azul, leyéndose mensajes como "si Castellón tuviera manos le daría like a este post,De regalo le enseño a cortar centros", "Pudo tomar la torta ???" o "te regalaré un instructor de arqueros".