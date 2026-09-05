La U doblegó con electrizante final a Coquimbo Unido e igualó a la UC en la Liga de Primera

Una ráfaga final de Universidad de Chile, liderada por Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas, le permitió doblegar por 4-2 a Coquimbo Unido en el Nacional, dejando atrás dos derrotas consecutivas para igualar con 39 puntos la línea de Universidad Católica en el subliderato durante la fecha 22 de la Liga de Primera.

En una semana condicionada por las críticas tras los tropiezos ante Colo Colo y Universidad de Concepción, el equipo liderado por Fernando Gago acalló los comentarios con una salida al césped que chocó con la solvencia de Diego Sánchez en la portería del "pirata".

El "Mono" llegó a contabilizar siete atajadas a lo largo de la primera etapa. La mayoría dentro del área y con total libertad de los atacantes, dejando con amargura a Eduardo Vargas (2', 19' y 35') y a Agustín Arce (31' y 41')

En el complemento, "Turboman" tuvo su revancha y desniveló las acciones con un remate cruzado (63'), pero la escuadra de Hernán Caputto no se achicó para tener su reacción con tantos de Benjamín Chandía (71') y un disparo de Guido Vadalá que se desvió en Gabriel Castellón (82').

En los últimos minutos, el ingresado Juan Martín Lucero emparejó el marcador (86') y decretó la ventaja tras empujar el balón en plena área chica (90').

Finalmente, fue Octavio Rivero quien sentenció el compromiso desde el punto penal tras una mano de Lukas Soza (90+7') en lo que era una prometedora arremetida de Eduardo Vargas.

Con este resultado, Universidad de Chile sumó 39 unidades para situarse en el tercer casillero por diferencia de gol en comparación a la UC. Ahora, le tocará visitar a Deportes La Serena el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.

Mientras que Coquimbo Unido se mantuvo en el noveno lugar con 29 puntos y enfrentará a Cobresal el sábado 12 a las 15:00 en El Salvador.