Reunión de leyendas en San Siro: Javier Zanetti y Steve Harris

El fútbol y el heavy metal han coqueteado en diversas ocasiones, pero cuando se trata de Iron Maiden la relación es larga y la encabeza su bajista y líder, Steve Harris, hincha furibundo del ahora descendido West Ham United.

El músico está junto a Maiden en Italia, pues este 17 de junio la gira por los 50 años de la banda británica tiene el Estadio San Siro de Milán como parada, luego de tocar el fin de semana en el festival Rock for People en Chequia.

Como visita en un estadio histórico, Harris celebró la jornada con uno de los ídolos del Inter de Milán, el argentino Javier Zanetti, quien jugó en los "nerazzurri" entre 1995 y 2014, incluso compartiendo equipo con Iván Zamorano.

"Iron Maiden está listo para arrasar en San Siro ¡Sube el volumen para una noche legendaria!", comentó en redes sociales F. C. Internazionale Milano, mostrando una fotografía del encuentro, con Harris -equipado como futbolista- recibiendo una camiseta autografiada del "Il Capitano", con su histórico número 4.

En las giras de Iron Maiden no es poco común que parte de la banda, junto a su equipo técnico, formen un equipo y jueguen partidos amistosos contra un once de la producción local, o incluso de instituciones deportivas formales, como Burnley FC o Slavia Praga.

La gira "Run For Your Lives World Tour 2026" de Iron Maiden contempla un tramo sudamericano, con dos fechas en el Estadio Nacional de Santiago: 31 de octubre y 1 de noviembre.