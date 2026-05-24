West Ham descendió a Championship pese a golear a Leeds United

West Ham descendió a Championship pese a vencer 3-0 a Leeds United en el London Stadium en la última fecha de la Premier League, debido a la victoria de Tottenham por la mínima ante Everton.

Los "Hammers" llegaban a esta jornada con la necesidad de sumar de a tres y que los "Spurs" cayeran ante Everton. El festejo rival en simultáneo hizo insuficiente la goleada, con dos puntos de diferencia entre ambos.

Los goles del encuentro fueron anotados por Taty Castellanos (67'), Jarrod Bowen (79') y Callum Wilson (90+4') se encargó de sentenciar la victoria que no alcanzó para sostener la categoría.

En la próxima temporada, West Ham United disputará la segunda división del fútbol inglés tras permanecer 13 años consecutivos en la máxima categoría, desde su último ascenso en 2012. Los otros descendidos fueron Burnley y Wolverhampton.