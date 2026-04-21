Torero español sufrió la perforación del ano tras ser corneado en evento en Sevilla

Una jornada de dramatismo se vivió ayer lunes en la Feria de Abril de Sevilla luego de que el torero español Morante de la Puebla, de 46 años, fuera embestido por un toro y sufriera una impactante cornada.

El animal embistió al lidiador, provocando una caída y un posterior ataque que dejó a los asistentes en un silencio absoluto. Morante fue trasladado de urgencia a la enfermería del recinto, donde se confirmó que el toro le perforó el ano, afectando gravemente la zona rectal.

.

Debido a la delicada ubicación de la herida, el equipo médico liderado por el cirujano Octavio Mulet Zayas intervino al torero durante más de dos horas en las dependencias de la misma plaza. Según el parte médico, no se trata de una lesión con riesgo vital inmediato por hemorragia masiva, sino de una herida extremadamente compleja por los daños en el aparato esfinteriano.

"Se ha procedido a una delicada reconstrucción de la zona anal y rectal", explicaron fuentes médicas, subrayando que la gravedad radica en las posibles secuelas y la dificultad de la recuperación en esa área del cuerpo.

Tras ser estabilizado, De la Puebla fue trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajo estrecha vigilancia.

Los especialistas han sido cautos y señalaron que el pronóstico sigue siendo "muy grave". Se estima que se deberán esperar al menos diez 10 para evaluar la evolución de las heridas, descartar infecciones y comenzar a proyectar plazos de recuperación para el torero.