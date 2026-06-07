Partido Social Cristiano resucitó como Partido Cristiano de Chile

Cuatro meses después de haber sido disuelto por el Servicio Electoral, el Partido Social Cristiano reapareció reconvertido y rebautizado como Partido Cristiano de Chile.

Tras reunir firmas "en tiempo récord", la colectividad acudió al Servel para reinscribirse formalmente en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y así dar continuidad a la anterior fuerza política de inspiración religiosa.

La colectividad -que tiene como principales figuras a la ministra de la Mujer, Judith Marín; a las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha y al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz- declara un enfoque social centrado en la protección de la infancia, la familia y la seguridad pública.

Un despliegue con base en el sur

"Agradecemos a las miles de personas que han creído en este proyecto y muy en especial en las regiones de Nuble, Biobío y La Araucanía, donde hemos alcanzado los requisitos mínimos establecidos por Servel para poder ser desde un partido en formación a un partido constituido", destacó el presidente nacional provisorio de la colectividad, Jorge Sepúlveda.

El dirigente enfatizó que la agenda del partido no se limitará a los valores tradicionales, sino que buscará incidir en la resolución de las crisis actuales que afectan a la ciudadanía.

"Somos un partido con profunda convicción en los temas sociales: creemos en la defensa de la vida, la familia, las libertades y también en todas las temáticas contingentes como la seguridad, la educación y la salud", dijo Sepúlveda.

Añadió que el objetivo siguiente es tener "presencia en todo el territorio nacional, para poder de esa manera influir con nuestros valores y principios".

Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha junto al timonel provisorio, Jorge Sepúlveda. (FOTO: Cedida)

"Esencia social"

La diputada Francesca Muñoz celebró la conformación del nuevo partido: "Es una muy buena noticia para seguir trabajando y levantar las banderas de la probidad y transparencia, a favor de la vida, la familia, la infancia y, por supuesto, la seguridad como pilar de desarrollo para nuestro país, además de trabajar para salir de este estancamiento en que, lamentablemente, esta Chile".

"Ahora seguiremos avanzando en el resto de las regiones con esta esencia social, el estar en los territorios, y siempre pendientes de lo que la ciudadanía está padeciendo. Estamos muy felices", contó.

En la misma línea, su par Sara Concha, subrayó que "éste es el comienzo de la continuidad de un proyecto político que ha permitido representar principios, valores y también la voz de miles de personas que han confiado".

Prioridades programáticas incluyen el resguardo hacia la infancia, defensa por la vida, libertad individual junto al bienestar familiar. (FOTO: Cedida)

La diputada indicó que seguirán "fortaleciendo el liderazgo y la participación de las mujeres, una tarea que ha sido parte fundamental de nuestro trabajo y que queremos continuar impulsando con fuerza".

"Tenemos la convicción, la experiencia y el compromiso para seguir trabajando por aquellas causas que son importantes para las personas y para Chile, siempre poniendo en el centro a las familias, los valores y el bienestar de nuestro país", puntualizó.