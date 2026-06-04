Destapan motivos detrás del supuesto enojo de Daniela Aránguiz con Jorge Valdivia

Durante las últimas horas, Daniela Aránguiz ha acaparado los titulares de farándula tras mostrarse furiosa al ser consultada por el nuevo romance de Jorge "Mago" Valdivia, su exesposo.

El programa "Hay que decirlo" (Canal 13) se puso en contacto con la exMekano para saber su opinión sobre la relación del exfutbolista con Priscilla "Titi" Armenakis, a quien le habría regalado un anillo de compromiso. Sin embargo, la reacción de la panelista de TV+ no fue la esperada.

"Yo ya llevo un año con Cuco (Cerda), me carga que me sigan relacionando a él. Jorge no es mi ex, es mi ex, ex. Estoy chata que me sigan vinculando emocionalmente a él", declaró al mencionado espacio.

En este contexto, la figura televisiva lamentó que tendrá "contacto con ese hombre toda mi vida porque es el padre de mis hijos, pero más allá de eso ya se acabó".

La molestia de Daniela

Por otra parte, Javier Fernández filtró detalles del millonario acuerdo de divorcio de la expareja, señalando que que la molestia de la opinóloga estaría gatillada por motivos económicos.

"Yo creo que ella se enojó porque le dejó las cinco casas y no tiene plata para mantener las cinco casas", partió diciendo el panelista de "Zona de Estrellas".

Bajo esta línea, el estilista descartó lo rumores que aseguraban que el conflicto se había desatado luego de que el exseleccionado nacional le pidiera las argollas de matrimonio, insistiendo en que el dinero es el principal problema.

"El anillo da lo mismo, el anillo es un detalle. Acá el problema es plata y Daniela lo que siempre ha priorizado es la plata, lo que más le gusta es la plata", recalcó.

Asimismo, Fernández explicó que cuando la pareja se divorció "tenían una cierta cantidad de propiedades, se las reparten, les dejan a los niños, se quedan con unas, y a ella le llegan cinco propiedades para ella sola".

"Y ella ya separada, separada legalmente. Estos papeles le exige que le ayude a mantener las casas. Las casas necesitan una mantención, pintar, todo. Y eso es lo que despierta la ira de Daniela Aránguiz", agregó.