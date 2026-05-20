Zlatan Ibrahimovic envió desafiante mensaje a Pangal Andrade y Pedro Astorga

Los influencers chilenos Pangal Andrade y Pedro Astorga van rumbo a Polonia para participar en una experiencia internacional ligada al fútbol, y recibieron un desafiante mensaje de uno de los protagonistas de este encuentro, el histórico exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

Pangal, conocido por sus participaciones en reality shows en Chile y ser un deportista extremo, compartió registros del viaje por Europa, y en sus redes reveló el mensaje que les envió Ibrahimovic, leyenda de AC Milan.

"Pangal y Pedro, los estoy esperando. No sé si se la van a poder. Los espero el viernes", dijo Zlatan, en perfecto español, en el video que compartió un sorprendido Andrade.

La actividad está organizada por una app de inversiones y reunirá a creadores de contenidos de distintos países, con Ibrahimovic, exjugador de Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milan, PSG y Manchester United como figura central.