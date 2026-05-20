Zlatan Ibrahimovic envió desafiante mensaje a Pangal Andrade y Pedro Astorga
Los inflencers chilenos tendrán una experiencia internacional con el astro sueco en Polonia.
Los inflencers chilenos tendrán una experiencia internacional con el astro sueco en Polonia.
Los influencers chilenos Pangal Andrade y Pedro Astorga van rumbo a Polonia para participar en una experiencia internacional ligada al fútbol, y recibieron un desafiante mensaje de uno de los protagonistas de este encuentro, el histórico exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic.
Pangal, conocido por sus participaciones en reality shows en Chile y ser un deportista extremo, compartió registros del viaje por Europa, y en sus redes reveló el mensaje que les envió Ibrahimovic, leyenda de AC Milan.
"Pangal y Pedro, los estoy esperando. No sé si se la van a poder. Los espero el viernes", dijo Zlatan, en perfecto español, en el video que compartió un sorprendido Andrade.
La actividad está organizada por una app de inversiones y reunirá a creadores de contenidos de distintos países, con Ibrahimovic, exjugador de Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milan, PSG y Manchester United como figura central.