Coquimbo Unido pasó a octavos de la Libertadores tras empate de Nacional y Universitario

Coquimbo Unido clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, tras el empate sin goles entre Nacional de Montevideo y Univesitario de Lima este miércoles en Uruguay, en el la quinta fecha del Grupo B.

La igualdad dejó a ambos equipos con cinco puntos en el tercer y cuarto lugar el grupo, permitiendo que los piratas, líderes con 10 unidades, clasificaran de forma matemática, faltando una fecha para el final de la fase grupal.

Esto porque los piratas, con el puntaje que tienen, ya aseguraron la posibilidad de terminar en uno de los dos primeros lugares, que dan cupos a la fase de octavos.

Del mismo modo, el resultado dejó eliminado a Nacional, que solo podrá aspirar en la última fecha a conseguir el cupo de consuelo a la Copa Sudamericana.

Universitario, por su parte, depende de sí mismo, pero debe ganar sí o sí en la última fecha a Deportes Tolima para poder clasificar.

En la última fecha de la fase grupal, que se disputará la próxima semana, Coquimbo Unido visitará a Nacional de Montevideo, con la misión de buscar los puntos para asegurar el liderato del Grupo B; Universitario, por su parte, jugará por la clasificación a octavos ante Deportes Tolima en Perú.