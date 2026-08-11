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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Al ritmo de Luciano Pavarotti: La reacción de Alexis Sánchez tras fichar por CF Montreal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano publicó una historia con el registro del tenor italiano.

Al ritmo de Luciano Pavarotti: La reacción de Alexis Sánchez tras fichar por CF Montreal
 Instagram (@alexis_officia1)
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Tras oficializarse su arribo a Montreal FC, Alexis Sánchez compartió una particular publicación en sus redes sociales al subir un registro del tenor italiano Luciano Pavarotti.

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En la historia de Instagram, se ve como el cantante oriundo de Módena interpreta su célebre fragmento "Vincerò", de la ópera "Nessun Dorma".

La elección de este video no resultó casual para el delantero tocopillano, quien a lo largo de su carrera exhibió su gusto por este tipo de música.

Además, su cercanía con Italia radica en sus temporadas donde militó en Udinese (2008-2011 y 2024-2025) y en Inter de Milán (2019-2022 y 2023-2024), tiempo en el que también adquirió una residencia en Udine y formó su viñedo en Friuli.

Revisa el video original:

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