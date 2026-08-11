Tras fallida sesión matutina, Sala Cuna quedó lista para votación en el Senado
La Comisión de Hacienda revisó el informe financiero de la iniciativa en horas de la tarde, ya que solo dos parlamentarias de oposición se presentaron más temprano.
"Queremos extender a la ciudadanía las disculpas si es que quedó la imagen de que no se pensaba sesionar", expresó uno de los ausentes, Rodolfo Carter.
"Se ha dado un paso significativo en un derecho que es importante para miles de mujeres", destacó el presidente de la instancia, Javier Macaya (UDI).