Tras fallida sesión matutina, Sala Cuna quedó lista para votación en el Senado

Horas después de que fracasara la votación del informe financiero del proyecto de Sala Cuna Universal por falta de quórum, la Comisión de Hacienda del Senado despachó la propuesta a la Sala la noche de este martes.

Solo dos parlamentarias acudieron a la sesión de la mañana, las opositoras Daniella Cicardini (PS) y Yasna Provoste (DC) -en reemplazo de Paulina Vodanovic (PS)-, mientras que tres legisladores oficialistas llegaron tarde, llevando a aplazar el trabajo a las 16:00 horas.

Entre los que se ausentaron de la instancia más temprano estuvo su presidente, Javier Macaya (UDI), quien después del trabajo vespertino destacó: "Se ha dado un paso significativo en un derecho que es importante para miles de mujeres, y la Comisión de Hacienda ha terminado su labor".

Tampoco llegó a la hora el senador Rodolfo Carter (ind-Republicanos), y por tanto, expresó que "quisiéramos extender a la ciudadanía las disculpas y las excusas si es que quedó la imagen de que no se pensaba sesionar en la mañana".

Por último, María José Gatica (RN), que igualmente no se presentó a la primera sesión, esta noche dijo sentirse "orgullosa de que estemos despachando este proyecto de ley" para su votación ante el Pleno.