Alexis en su llegada a Montreal: Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad

Alexis Sánchez expresó su felicidad por comenzar su nueva etapa en Montreal FC y aseguró que llega al conjunto canadiense con la intención de aportar toda su experiencia para cumplir los objetivos del club.

"Estoy muy feliz de unirme a Montreal y asumir este nuevo desafío. Estoy agradecido con el club por la confianza que han depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos memorables para nuestros hinchas", señaló el delantero chileno.

Alexis Sánchez: "Estoy aquí para darlo todo"

El máximo goleador histórico de la selección chilena también dejó una declaración dirigida al club y a los seguidores del conjunto canadiense.

"Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad", sostuvo Sánchez en sus primeras palabras luego de concretar su llegada.

El atacante de 37 años arribó a Montreal luego de su última temporada en Sevilla y firmó un vínculo hasta la temporada 2027 de la MLS, con una opción del club para extender el acuerdo por la campaña 2027-2028.