Alexis Sánchez fue oficializado como refuerzo de CF Montreal

El club canadiense CF Montreal puso fin a las especulaciones y este martes oficializó a través de redes sociales la llegada del delantero chileno Alexis Sánchez al club que milita en la MLS.

Sánchez pone fin así a 18 años en Europa donde militó en Udinese, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique Marsella y Sevilla.

"La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo", declaró Luca Saputo, director de reclutamiento y metodología deportiva del cuadro norteamericano.

"Alexis posee una calidad técnica excepcional y experiencia al más alto nivel del fútbol mundial. Su personalidad, su liderazgo y su mentalidad competitiva encajan a la perfección con la identidad y las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato, tanto en el terreno de juego como en el vestuario", añadió.

De acuerdo a lo informado, Alexis firmó un contrato hasta el final de la temporada 2027 con una opción de renovar hasta 2028 con el club donde ya milita el portero chileno Thomas Gillier.

Alexis se sumará así a la colonia nacional en la MLS que también tiene a ALexander Aravena (Portland Timbers), Benjamín Kuscevic (Toronto FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake), Zidane Yáñez (Nashville SC) y los recién llegados Paulo Díaz (Atlanta United) y Gonzalo Tapia (Columbus Crew).

Además se une a una larga lista de jugadores que tuvieron un triunfal paso por Europa como Lionel Messi, Luis Suárez, Casemiro, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Heung-min Son, Thomas Muller, entre otros.