Alexis felicitó a Arsenal por título en la Premier League: "Los quiero mucho"

El delantero chileno Alexis Sánchez, actual jugador de Sevilla, envió un afectuoso saludo a Arsenal luego de que el club londinense se proclamó campeón de la Premier League por primera vez en 22 años, tras el empate 1-1 de Manchester City ante Bournemouth.

"Hola 'Gunners', les quiero mandar un fuerte abrazo, saben que los quiero mucho, y felicitaciones a todos los jugadores, a toda la afición por ser campeones de la Premier League, un abrazo grande de Alexis Sánchez", expresó el tocopillano en un video compartido por las redes oficiales de Sevilla.

El mensaje tocó una fibra especial entre los hinchas, debido al exitoso paso de Alexis por Arsenal entre 2014 y 2018, periodo en el que marcó 80 goles en 166 partidos, ganó dos FA Cup y tres Community Shield.

El histórico atacante nacional vive ahora una nueva etapa en Sevilla, donde fue clave en el tramo final de la temporada para que el cuadro andaluz asegurara su permanencia en la Primera División de España.