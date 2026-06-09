Fue a comprar un celular y quedó a merced de dos delincuentes "extremadamente peligrosos"

Dos delincuentes "extremadamente peligrosos" fueron detenidos este martes en la comuna de El Bosque tras ser denunciados por el intento de secuestro de un joven al que, supuestamente, iban a venderle un teléfono celular.

La presunta víctima, de 18 años, se presentó ante Carabineros relatando que, mediante redes sociales, había acordado la compra del aparato y fue citado a un domicilio ubicado en la intersección de las calles Antonio Varas y Los Pinares.

Sin embargo, al ingresar al inmueble, dos sujetos lo trasladaron al patio, intentaron cubrirle el rostro con una capucha y, ante su resistencia, comenzaron a golpearlo de forma repetida.

Presa del pánico y de la adrenalina, logró zafarse por un instante y saltó una pandereta, huyendo de sus captores y solicitando ayuda a los vecinos, que lo acompañaron hasta una comisaría para denunciar lo ocurrido.

Recogida la declaración del muchacho, Carabineros llegó al inmueble señalado y detuvo a dos hombres, incautando además un arma de fuego con su respectiva munición.

Ambos individuos "tienen antecedentes bastante graves", señaló el fiscal Francisco Carrasco: "De hecho, los dos tienen antecedentes recientes y un historial criminal bastante extenso que se remonta hace más de 15 años atrás".

El persecutor destacó que "uno de ellos tiene incluso un homicidio consumado, y el otro imputado que tiene dos condenas por delitos de la Ley de Drogas, habiendo cumplido una última pena privativas de libertad hace poco tiempo".

Los detenidos "tienen, además, antecedentes por porte de arma cortopunzante, relacionados con la Ley de Armas". En resumen, "estamos hablando de sujetos extremadamente peligrosos", enfatizó el persecutor de la Fiscalía Metropolitana Sur.