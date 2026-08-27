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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis reflexionó sobre su llegada a CF Montreal: "No siempre es fácil"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El goleador histórico de La Roja escribió sobre los "cambios" que ha vivido tras llegar a Norteamérica.

Alexis reflexionó sobre su llegada a CF Montreal:
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El chileno Alexis Sánchez reflexionó en sus redes sociales sobre su llegada a CF Montreal, club de la MLS, y expresó lo difícil que ha sido su arribo a Norteamérica, considerando que está lejos de su familia: Su hija Bea y su paraje Alexandra Litvinova.

"Fue una semana de muchos cambios: Viajes, lejos de la familia y el comienzo de una nueva etapa en Canadá", publicó Alexis en Instagram.

La publicación fue acompañada por fotografías en su nuevo club, un listado de los clubes de su carrera internacional, y también una imagen de su hija Bea.

"No siempre es fácil, pero cada paso suma. Como siempre digo, allá vamos otra vez. Que este nuevo capítulo venga con aprendizaje y seguir creciendo", cerró el delantero en su publicación.

Además, Alexis acompañó esta publicación con una historia en Instagram, en donde aparece la maleta con sus objetos personales y también ropa de su hija.

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El próximo partido de Alexis Sánchez será el sábado, a las 19:30 horas (23:30 GMT) ante Inter Miami, el equipo de Lionel Messi y Luis Suárez. 

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl. 

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