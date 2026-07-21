Alexis Sánchez tuvo emotivo reencuentro con el médico Ramón Cugat

El delantero chileno Alexis Sánchez protagonizó un emotivo reencuentro con el doctor Ramón Cugat, reconocido especialista español que conoció al futbolista cuando apenas tenía 17 años y comenzaba su trayectoria profesional.

El atacante regresó al Instituto Cugat para reunirse con el médico y entregarle una camiseta con su nombre, el número 10 y varias dedicatorias como muestra de agradecimiento.

"Hay gestos que tienen un valor que va mucho más allá de cualquier regalo. El de Alexis fue uno de ellos", señaló el centro médico en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

El instituto recordó que conoció al tocopillano cuando todavía era un joven futbolista con toda su carrera por delante y destacó el recorrido que posteriormente desarrolló en algunos de los clubes más importantes del fútbol internacional.

"Años después, tras convertirse en un grande y referente del fútbol internacional, quiso volver a Instituto Cugat para reencontrarse con el Dr. Ramón Cugat y entregarle una camiseta como muestra de agradecimiento", expresó la entidad.

El centro resaltó que la relación construida con Alexis Sánchez trascendió los tratamientos médicos y se convirtió en un vínculo marcado por la confianza, la amistad y la gratitud.

"Detrás de este encuentro hay mucho más que medicina. Hay confianza, gratitud, amistad y un vínculo que el paso del tiempo solo fortaleció", agregó.

Finalmente, el Instituto Cugat agradeció públicamente el gesto del seleccionado chileno: "Porque los tratamientos terminan, pero las personas y las relaciones que se construyen en el camino permanecen. Gracias, Alexis, por este detalle tan especial. Sabes que te queremos con todo nuestro corazón".