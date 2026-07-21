Las razones que impiden ratificar el Estadio Nacional para BTS

Los tres shows de BTS en Chile siguen en el limbo, pues desde el Instituto Nacional del Deporte (IND) aún no se ha autorizado la facilitación del Coliseo Central del Estadio Nacional para los conciertos agendados para el 14, 16 y 17 de octubre, cuyas entradas están completamente agotadas.

De acuerdo con La Tercera, el subsecretario del Deporte, Andrés Otero, informó ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados que la productora DG Medios, encargada de los shows en Chile, demoró la entrega de un nuevo plan de montaje que garantice la continuidad operativa del recinto.

Aunque aquella presentación se esperaba para inicios de julio, la productora recién entregó los documentos requeridos la semana pasada.

"Esos informes no llegaron a tiempo, llegaron tarde. De hecho, recién llegaron la semana pasada y, ante la llegada de esos informes, que hoy día están siendo evaluados", señaló el subsecretario Otero, dando cuenta de que "se ha atrasado un poco el tema por la contingencia del temporal, pero están siendo evaluados y nos tienen en las condiciones de en los próximos días confirmar una definición final respecto de este concierto".

La catástrofe por el sistema frontal que ha golpeado a varias regiones del país también ha impedido destrabar el conflicto sobre el septeto surcoreano, con el Ejecutivo concentrado en atender la emergencia que afecta principalmente a la Región de Coquimbo y al sur de Atacama.

Además, en la sesión de este lunes, la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, en su conjunto, exigió a las autoridades pertinentes usar el Estadio Nacional para recibir a los ídolos del K-pop.