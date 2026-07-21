Megarreforma quedó a un paso de ser ley: sólo compensación a municipios pasó a mixta

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó este martes casi la totalidad del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, consolidando así uno de los ejes legislativos y económicos más relevantes de su mandato.

El texto aprobado incluye medidas centrales orientadas al fomento productivo, tales como la disminución de la tasa de impuesto a las empresas, la invariabilidad tributaria y la creación de un seguro estatal diseñado para resguardar las inversiones privadas en el país.

Entusiasmo en el Ejecutivo y proyecciones de empleo

Tras el respaldo en el Congreso, desde el Ejecutivo expresaron su satisfacción por el resultado de la votación de la megarreforma, enfatizando el impacto positivo que las nuevas reglas tributarias tendrán en la certeza jurídica y el clima de negocios.

"Puede volver el optimismo. La inversión va a llegar de manera firme y segura a nuestro país. Las reglas del juego van a estar claras para todos los que quieran invertir en Chile", afirmó el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

En esta línea, la autoridad aseguró que con esto "vamos a ser competitivos tributariamente y, por lo tanto, en el mediano plazo el país volverá a crecer y ese crecimiento significa empleo".

Ante este escenario, el biministro Claudio Alvarado destacó: "Puede volver el optimismo, la inversión va a llegar de manera firme y segura a nuestro país". (FOTO: ATON)

Desacuerdo municipal que obligó a una Comisión Mixta

Pese al avance de la iniciativa, el texto no pudo ser despachado en su totalidad a ley debido a que no se logró consenso con el mecanismo de compensación económica hacia las municipalidades, motivado por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores.

Para resolver este punto, se conformará una Comisión Mixta integrada por cinco parlamentarios de la Cámara Baja y cinco integrantes del Senado.

Respecto a este nudo legislativo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que "el tema de la comisión mixta, la verdad que se va a enfrentar con un problema bastante elemental".

"Aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores de 65 años y el proyecto contenía una compensación a los municipios por esa eliminación. Curiosamente, aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones, pero no la compensación. Yo lo interpreto como un posible error de algunos parlamentarios", enfatizó el jefe de la billetera fiscal.

En tanto, el oficialismo solicita al Ejecutivo aplicar el veto presidencial frente a las enmiendas impulsadas por la oposición sobre anatocismo y olvido financiero. (FOTO: ATON)

Oposición logra incluir normativas y oficialismo presiona por veto

A pesar de catalogar la jornada legislativa como "un mal día para el país", la oposición logró incorporar dentro del articulado dos indicaciones de fondo: la prohibición del anatocismo -mecanismo que impide el cobro de intereses sobre intereses en operaciones financieras- y la consagración del derecho al olvido financiero para aquellos deudores con obligaciones incobrables.

Estas adiciones generaron inmediata inquietud en la bancada oficialista, cuyos representantes solicitaron al Gobierno evaluar el uso del veto presidencial una vez concluido el trabajo de la Comisión Mixta y ratificado el informe final por ambas salas.

Ante la presión del sector para que el Ejecutivo invalide estos cambios, el ministro Quiroz sostuvo una postura cauta, señalando que prefiere actuar "paso a paso" y concentrar los esfuerzos inmediatos en resolver el esquema de financiamiento que resguarde las arcas del Fondo Común Municipal.