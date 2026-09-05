Alexis vivió ingrata primera titularidad con CF Montreal en caída ante Philadelphia

Alexis Sánchez vivió una ingrata primera titularidad con CF Montreal, que cayó por 2-0 en su visita a Philadelphia Union por la fecha 23 de la MLS. El delantero chileno comenzó por primera vez un partido desde el arranque con el elenco canadiense y permaneció en cancha hasta los 79 minutos, cuando fue reemplazado por Noah Streit.

Tras una primera mitad sin goles, Danley Jean Jacques abrió la cuenta para Philadelphia a los 57 minutos. Montreal tuvo una inmejorable oportunidad para igualar mediante un lanzamiento penal, pero Prince Owusu ejecutó de manera débil y el arquero Andre Blake evitó el empate.

El cuadro local aprovechó el golpe y Cavan Sullivan sentenció el encuentro a los 75 minutos, poco antes de la salida de Sánchez.

El tocopillano terminó el compromiso sin poder convertir su primer gol con el club, mientras Thomas Gillier permaneció durante todo el partido en el banco de suplentes.

Con esta derrota, Montreal encadenó una nueva caída después del duro 7-1 sufrido ante Inter Miami y se mantuvo con 21 puntos tras 23 partidos, en la zona baja de la Conferencia Este.