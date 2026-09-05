Kast valoró el "respeto" ante diferencias políticas tras polémica del Foro Madrid

El Presidente José Antonio Kast destacó este sábado el valor del "respeto" pese a las diferencias políticas e ideológicas, tras una semana con polémicas que dejó el Foro Madrid de la ultraderecha internacional, realizado en Santiago esta semana.

"Siempre más allá de nuestras diferencias legítimas y políticas, he encontrado aquí un lugar de respeto, un lugar donde se puede conversar, y soñar en ese Chile que todos queremos, en una patria y en una república", señaló Kast en la ceremonia Fraternitas de la República 2026 de la Gran Logia de Chile.

Durante su discurso ante a autoridades y representantes de distintos ámbitos de la sociedad, el Mandatario aseguró que "si hay algo en lo cual nos tenemos que esforzar, es cuidar la institucionalidad".

En su intervención enfocada en la convivencia democrática, el Jefe de Estado añadió: "Y nosotros somos hermanos, ya que somos hijos de una misma patria", haciendo referencia a la posibilidad de mantener espacios comunes a pesar de las diferencias en las que también incluyó las religiosas y filosóficas.

Estas palabras llegan luego de que el Ejecutivo desestimó los reproches de la izquierda por los dichos del presidente argentino Javier Milei, en el evento de Foro Madrid, donde cargó contra el sector en un discurso marcado por imprecisiones históricas.

"El mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos negadores de la realidad son los datos (...) Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural. Tras el derrocamiento del comunista (Salvador) Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años", afirmó el libertario.