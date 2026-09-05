Universidad Católica superó a Everton y sacó ventaja en la lucha por el "Chile 2"

Universidad Católica mantuvo su racha triunfal en la Liga de Primera y venció por 1-0 a Everton de Viña del Mar en el Sausalito, resultado que le permitió afianzarse como sublíder a falta de que U. de Chile juegue su partido por la fecha 22.

Pese a lidiar con múltiples bajas, la escuadra precordillerana resistió los primeros avisos del local gracias a la solidez de Vicente Bernedo y abrió la cuenta con un certero cabezazo de Fernando Zampedri tras centro de Cristián Cuevas (35').

Para el complemento, el guardameta cruzado volvió a ser clave, esta vez repeliendo un tiro de Nicolás Montiel hacia el travesaño (48'). Posteriormente, el propio atacante "ruletero" sufrió la anulación de un tanto por posición de adelanto (73').

En el epílogo del compromiso, Clemente Montes desperdició la opción de estirar las cifras con un derechazo elevado (81'), pero los dirigidos por Daniel Garnero sostuvieron la ventaja defensiva hasta el pitazo final.

Con este triunfo, Universidad Católica sumó 39 puntos para sostenerse en el segundo puesto antes de visitar a Palestino el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas en el Municipal de La Cisterna.

Mientras que Everton se quedó en la cuarta plaza con 33 unidades antes de medirse como forastero frente a Ñublense en la misma jornada, pero a las 12:30 en el Estadio "Nelson Oyarzún".