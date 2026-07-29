Chilenismo de exportación: Mítica frase de Alexis destacó en popular canal español de YouTube

Alexis Sánchez llamó la atención en redes sociales gracias que una recordada respuesta durante la Copa América 2015 que llamó la atención en España, específicamente en el canal de YouTube "La Media Inglesa"; popular entre los futboleros en internet.

En la edición número 70 del espacio "Los Angeles de Javi", donde se repasan las carreras de diversos jugadores, los periodistas Javi Torres e Ilie Oleart repararon en el chilenismo "culiao (culiado)".

La revisión de la palabra por parte de los panelistas fue a propósito de las declaraciones de Sánchez tras la semifinal ante Uruguay, donde contó que "las piernas no me acompañaban y mis compañeros me decían 'qué te pasa culiao, dale'".

Durante el programa, además repasaron la también recordada participación de Alexis en "Nacidos para ganar" de Canal 13, en la previa de Sudáfrica 2010, mientras jugaba para Udinese.