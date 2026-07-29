Contraloría suspendió a directora jurídica de Valparaíso por no responder requerimientos

La Contraloría General de la República (CGR) decidió suspender de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, ante el reiterado incumplimiento en las respuestas de diversos informes solicitados por el ente fiscalizador.

A través de un comunicado, el órgano contralor detalló que esta medida "se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por la CGR, período durante el cual el municipio deberá suspender el pago total de remuneraciones a dicha funcionaria".

"La resolución de la CGR se fundamenta en el artículo 9 de la Ley N°10.336, que faculta 'al Contralor General para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos'", añadieron.

Desde Contraloría reiteraron "la importancia de cumplir con los mecanismos de reporte establecidos, los que resultan fundamentales para asegurar la transparencia, control y correcta tramitación de los procesos disciplinarios en la administración pública".