Mosa: No estamos tapando a Maureira, va a ganar experiencia con la llegada de Vozinha

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló sobre la llegada de Vozinha a Colo Colo y afirmó que su fichaje no afectará el crecimiento del joven Gabriel Maureira, señalando que el canterano de los albos tendrá un "aprendizaje" gracias al fichaje del crack de Cabo Verde.

"Hay que darle gracias a Colo Colo por el debate que estamos teniendo. Somos de la idea que Gabriel va a crecer con Vozinha. Tiene contrato hasta 2029, está llamado al Preolímpico, a la selección sub 20. Lo que va a ganar es en experiencia. Si hubiéramos traido un arquero de 25 o 28 años, ahí si estaríamos tapando de verdad a Maureira. Pero cuando traemos un arquero de la edad que tiene Vozinha, y por el tiempo que viene, ese aprendizaje le servirá mucho a Gabriel", explicó Mosa.

Del mismo modo, recalcó que Maureira, de 19 años, "es un proyecto de la institución", y la titularidad en el arco de Colo Colo será decidida por el técnico Fernando Ortiz.

Mosa, quien afirmó que Vozinha llegará durante la noche de este jueves al país, también manifestó su confianza en que el Consejo de Presidentes de la ANFP vote a favor para que el guardameta pueda utilizar su apodo en la camiseta.

"He hablado con varios presidentes de Primera A y manifestaron su posición favorable para que pueda debutar con el apodo Vozinha, como lo hizo en el torneo más importante de la FIFA", comentó Mosa.

En la misma línea, indicó que "hablaría mal de nosotros que no pueda mantener el nombre. Tengo confianza en que los presidentes nos dará los votos".

Por último, detalló que el contrato del arquero será por seis meses, con posibilidad de extender un año más, y que no fue solo la gestión de él la que logró convencer al guardameta estrella del Mundial.

"No es algo de Aníbal Mosa, es Colo Colo. Son los 101 años de historia, los 10 millones de hinchas, el país entero, el equipo deportivo y social más grande, entonces lo que uno hace es un empujoncito", sentenció.