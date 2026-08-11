¿Cómo ver por streaming los partidos de CF Montreal, nuevo equipo de Alexis Sánchez?

Alexis Sánchez tiene nuevo desafío en CF Montreal y los hinchas chilenos podrán seguir sus partidos en la Major League Soccer a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos para transmitir todos los encuentros de la competición durante la temporada 2026.

Desde este año cambió el sistema para acceder a la liga estadounidense. El antiguo MLS Season Pass dejó de funcionar como una suscripción independiente y todos los partidos de la MLS quedaron incluidos dentro de la suscripción normal de Apple TV, sin costo adicional.

¿Cuánto cuesta ver la MLS y los partidos de Alexis Sánchez en Chile?

En Chile, la suscripción a Apple TV tiene un valor de 4.990 pesos mensuales y ofrece siete días de prueba gratuita para nuevos suscriptores. El servicio permite acceder a todos los partidos de la temporada regular de la MLS sin bloqueos territoriales, además de la Leagues Cup, Campeones Cup, el MLS All-Star Game y los playoffs de la MLS Cup.

¿Cómo encontrar los partidos de CF Montreal en Apple TV?

Para seguir los encuentros del equipo de Alexis Sánchez se debe ingresar a la aplicación Apple TV, iniciar sesión con una cuenta de Apple y acceder a la sección dedicada a la MLS. Desde allí se puede buscar a CF Montreal y revisar sus próximos compromisos y transmisiones disponibles.

Apple TV puede utilizarse directamente en diversos Smart TV y también está disponible en iPhone, iPad, Mac, dispositivos Amazon Fire TV y Roku, Chromecast con Google TV, PlayStation, Xbox y a través de un navegador web. Por ello, no es necesario contar con el dispositivo Apple TV para ver los partidos de Alexis Sánchez.

¿Qué partidos de la MLS transmite Apple TV?

La plataforma ofrece todos los encuentros de los 30 clubes de la MLS durante la temporada 2026, por lo que los partidos de CF Montreal forman parte de la programación incluida para los suscriptores en Chile.

De esta manera, los seguidores de Alexis Sánchez podrán acompañar su nueva etapa en Norteamérica a través de Apple TV durante el desarrollo de la temporada.