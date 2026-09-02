¿Cuándo y dónde ver a Alexis Sánchez en Vancouver Whitecaps vs. CF Montreal?

El delantero chileno Alexis Sánchez tendrá este miércoles un nuevo desafío con CF Montreal, que visitará a Vancouver Whitecaps por el partido de ida de las semifinales del Campeonato Canadiense 2026.

El compromiso se disputará este miércoles 2 de septiembre en el BC Place de Vancouver y comenzará a las 22:00 horas de Chile.

¿Dónde ver a Alexis Sánchez ante Vancouver Whitecaps?

El encuentro entre Vancouver Whitecaps y CF Montreal se podrá seguir desde Chile mediante la plataforma de streaming OneSoccer, que posee los derechos del Campeonato Canadiense.

La propia plataforma confirmó que sus transmisiones del torneo están disponibles para usuarios fuera de Canadá, por lo que el partido podrá verse en territorio chileno a través de OneSoccer.

La serie se disputará en partidos de ida y vuelta. Tras el choque en Vancouver, CF Montreal recibirá a los Whitecaps el miércoles 16 de septiembre en el Stade Saputo, donde se conocerá al clasificado a la final.