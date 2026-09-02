Presidente Kast presenció ejercicios militares de la Armada en Magallanes
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El Presidente José Antonio Kast presenció este miércoles ejercicios militares de la Armada en la Base Aeronaval Punta Arenas, en medio de la polémica con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.
El Mandatario estuvo acompañado por los ministros del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y de Defensa Nacional, Fernando Barros.
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