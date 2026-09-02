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Tópicos: País | Política | Patricio Aylwin

Universidad lanza la Cátedra Patricio Aylwin Azócar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se busca "preservar, estudiar y difundir la trayectoria del exmandatario".

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La Universidad Miguel de Cervantes, en colaboración con la Fundación Patricio Aylwin, oficializó la creación de la Cátedra Patricio Aylwin Azócar, para proyectar el legado del primer presidente de la transición.

La nueva cátedra apunta a un compromiso "con la formación integral de sus estudiantes y la promoción de los valores democráticos", detalló la casa de estudios superiores.

El proyecto también "recoge el propósito de la Fundación Patricio Aylwin de preservar, estudiar y difundir la trayectoria del exmandatario", quien gobernó entre 1990 y 1994.

 

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La rectora Francisca Ortega y Miguel Aylwin Oyarzun firmaron el acuerdo.

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