Diario Marca avisó que Alexis Sánchez no seguirá en Sevilla FC

Alexis Sánchez finalizó su contrato con Sevilla FC ayer martes y, aunque se especulaba con una posible extensión de su vínculo tras su positivo cierre de temporada, la prensa española aseguró este miércoles que el delantero nacional no continuará en el conjunto de Nervión.

Según informó el diario Marca, la situación del histórico goleador de la Roja dio un vuelco radical en las últimas horas, distanciando de forma definitiva las posturas entre el jugador y la dirigencia.

"Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla, así que abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja. En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más", detalló el citado medio.

La publicación agregó que las conversaciones se complicaron en el tramo final: "Las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando. Por lo tanto, ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos, de forma que el 'Niño Maravilla' se despedirá en las próximas horas".

Con este escenario, se espera que durante las próximas jornadas se oficialice la salida del atacante chileno, quien deberá comenzar la búsqueda de un nuevo destino para continuar su carrera en la siguiente temporada.