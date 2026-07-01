"Diferencias económicas insalvables": Revelan motivo de la salida de Alexis de Sevilla

Alexis Sánchez no continuará en Sevilla luego de no alcanzar un acuerdo para renovar el contrato que expiró este martes, debido a "diferencias económicas insalvables" durante la negociación entre el club español y el representante del futbolista, según informó EFE.

De acuerdo con la publicación, la intención de ambas partes era extender por una temporada más el vínculo del atacante chileno de 37 años, pero la delicada situación financiera del elenco andaluz llevó a realizar una propuesta muy por debajo de las pretensiones del jugador.

En ese escenario, Alexis analiza la posibilidad de regresar a Chile, país del que salió en 2007 para iniciar una extensa carrera internacional que incluyó pasos por Argentina, Italia, España, Inglaterra y Francia.

"La intención de Alexis y la nuestra es llegar a un acuerdo para darle lo máximo que le podamos dar y lo que su entorno entienden que debe recibir", señaló el pasado 12 de junio José Ignacio Navarro, nuevo director deportivo de Sevilla, durante su presentación.

El club hispalense incluyó este miércoles al tocopillano en la lista de futbolistas que dejan la institución tras el término de sus contratos o cesiones, junto a Orjan Nyland, César Azpilicueta, Batista Mendy, Neal Maupay, Nemanja Gudelj y Adnan Januzaj.

Sevilla destacó "su profesionalidad y compromiso" y deseó a todos ellos "la mejor de las suertes en sus nuevos retos profesionales".

Alexis Sánchez llegó al cuadro andaluz en el mercado pasado como agente libre tras su salida de Udinese, y cerró la temporada con cuatro goles y dos asistencias en 30 partidos oficiales.