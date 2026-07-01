Imacec reabre debate por la "mejor receta" para sacar a Chile del estancamiento

La nueva caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que acumuló cinco meses consecutivos de retroceso tras registrar una baja de 0,9% en mayo respecto del mismo mes del año pasado, reactivó el debate político sobre las "recetas" para devolver el crecimiento a Chile.

Luego de que el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, atribuyera el resultado a la economía heredada y defendiera la aprobación de la megarreforma como el camino para impulsar la inversión y el empleo, parlamentarios y economistas confrontaron diagnósticos y propuestas en El Primer Café de Cooperativa.

La senadora Paulina Vodanovic, senadora del PS, sostuvo que "si queremos entrar a discutir del Imacec, también el Gobierno se tiene que hacer cargo de que el último Imacec es del periodo de ellos. El mes anterior hubo contracción del gasto producto de las medidas del Mepco, por lo tanto aquí también hay decisiones de este Gobierno que están impactando en esto".

"Esto de seguirle echando la culpa al gobierno anterior ya no aguanta. Y la urgencia está dada, por cierto, por un estrés fiscal y por una situación de alta cesantía que tenemos en el país. Pero lo que no puede pasar es que el remedio termine siendo peor que la enfermedad", puntualizó.

El senador Renzo Trisotti, del Partido Republicano, enfatizó que las familias esperan de la clase política que "tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo dentro de las distintas visiones que tiene cada uno. Yo creo que el principal objetivo, y siempre lo he dicho, los gobiernos tienen que administrar en las condiciones que reciben".

"Hoy día tenemos una herencia que no es la óptima, pero hoy día hay que buscar las herramientas para tratar de revertir esta situación. Y esto sin duda que se hace con todos, no con la imposición respecto de las posiciones, porque de repente uno escucha a la posición que manifiesta cierto interés de poder llegar a acuerdos pero sobre la base de su propia receta".

Sin embargo, añadió, "la receta que hemos tenido durante todas las décadas anteriores es precisamente la que en parte nos tiene en este resultado. Yo espero que esta realidad, que es compleja, nos sirva no solo para un mayor entendimiento sino para poder acelerar el tranco"

La exministra y economista Alejandra Krauss (DC) respondió que "si se trata de recetas, quisiera recordar que algunas de las que se quieren implementar hoy día, como es el 'chorreo', la política del chorreo, fue implementada en la década de Pinochet. Y cuando recuperamos la democracia, teníamos más del 50% sobre la línea de la pobreza".

"Entonces, por favor, no sigamos haciendo aseveraciones que no se ajustan ni a la realidad actual ni a lo que debemos efectivamente hacer y analizar en el contexto, porque todos queremos crecimiento. Pero queremos crecimiento para todos, no para algunos", increpó.

Vodanovic cerró enfatizando que "el diálogo es inoficioso si no hay voluntad política de hacerle cambios al proyecto, y eso no lo hemos visto. Y yo coincido con Alejandra en que aquí hay recetas que fueron probadas y fracasaron en Chile y en el mundo. Queremos más trabajo, sí, pero también trabajo de calidad y con respeto a los derechos de los trabajadores".