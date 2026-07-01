Kast elogia modelo de reducción de impuestos de Paraguay, "que ha sabido ordenar la casa"

En el marco de su gira internacional, el Presidente José Antonio Kast se presentó este miércoles ante el Congreso Nacional de Paraguay, donde elogió la reducción de impuestos como modelo económico del país y lo catalogó como un "ejemplo para toda la región".

"Paraguay es un ejemplo para toda la región. Es un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, 'ordenando la casa'", destacó el Mandatario frente a diputados y senadores.

El exrepublicano también destacó "las decisiones que ustedes han tomado como legisladores, porque no es fácil muchas veces decir 'queremos ordenar la casa, queremos dar muchos beneficios', pero nos encontramos con esta disyuntiva: si aumentamos impuestos o bajamos impuestos".

"En eso ustedes han sido un ejemplo a nivel regional de cómo, optimizando el uso de los recursos, han logrado generar una baja muy importante en la pobreza", subrayó.

El jefe de Estado agregó que Paraguay "también es un modelo en temas de reformas tributarias. Ustedes han demostrado al mundo que bajando impuestos han logrado crecer, y con un modelo económico de apertura al mundo, de baja en las tasas arancelarias, de baja en los montos tributarios".

Encuentro con Peña en el Palacio López

La agenda de Kast también incluyó una declaración conjunta con el presidente paraguayo, Santiago Peña, en el Palacio de López.

El Presidente aprovechó el encuentro para analizar la contingencia nacional chilena, manifestando su preocupación por las recientes cifras del Imacec y las señales de alerta que emiten los últimos indicadores económicos en nuestro país.

"Acuerdo de Santiago" para enfrentar al crimen organizado

Las declaraciones del Presidente Kast también estuvieron enfocadas en materia de seguridad, puesto que reafirmó la importancia del "Acuerdo de Santiago", un pacto regional diseñado para enfrentar de manera conjunta al crimen organizado.

"Así como tenemos que avanzar en temas comerciales, también tenemos que enfrentar unidos al crimen organizado, que no permite el desarrollo y crecimiento de nuestras naciones", señaló el Mandatario.

Tras lograr la incorporación de Paraguay, el Ejecutivo se prepara para sumar a Uruguay a esta iniciativa. Sin embargo, las pretensiones de liderazgo regional de Chile han generado reacciones divididas en la comitiva parlamentaria.

"Quienes vivimos en la frontera sabemos que el crimen organizado y la migración irregular no se combaten con buenas intenciones internacionales, porque da la impresión de que el crimen organizado avanza más rápido que los Estados. Por eso, si Chile aspira a liderar la seguridad en Sudamérica, primero debe demostrar que puede recuperar el control de sus fronteras. El liderazgo se tiene que ganar con credibilidad", indicó el diputado Jorge Díaz (DC).

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón (RN) apuntó que "cuando uno tiene una crisis se prepara para enfrentarla y Chile, por supuesto, que tiene herramientas, porque además tiene una característica muy potente: nosotros no tenemos policías corruptas. Chile puede liderar este proceso sin ningún problema".

Tras participar en un almuerzo oficial junto a Peña, Kast y su comitiva se preparan para continuar su gira. El siguiente destino en su agenda regional es Montevideo, Uruguay.