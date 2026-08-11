En CF Montreal se ilusionan con Alexis Sánchez: "Tendrá un impacto inmediato en la cancha y el vestuario"

La llegada de Alexis Sánchez a CF Montreal, elenco que oficializó la incorporación del delantero chileno este martes generó gran entusiasmo en el cuadro canadiense, tal como lo dejó ver Luca Saputo, director principal de reclutamiento y metodología deportiva del equipo canadiense.

"La llegada de Alexis Sánchez representa un paso importante para nuestro proyecto deportivo. Alexis posee una calidad técnica excepcional y una experiencia al más alto nivel del fútbol mundial", manifestó el directivo.

En esa misma línea, el regente del cuadro de Quebec destacó los atributos personales y profesionales del histórico goleador de La Roja, afirmando que su encaje en el plantel será total.

"Su personalidad, su liderazgo y su mentalidad competitiva se ajustan plenamente a la identidad y a las ambiciones de nuestro club. Estamos convencidos de que tendrá un impacto inmediato en la cancha, así como en el vestuario", sentenció Saputo.