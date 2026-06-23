En España revelan las condiciones que Sevilla le ofrece a Alexis Sánchez para buscar su continuidad

Alexis Sánchez se encuentra disfrutando de sus vacaciones mientras define su futuro para la próxima temporada. Aunque el delantero chileno maneja alternativas para dar el siguiente paso en su carrera, en la prensa española aseguran que el bicampeón de América mantiene abierta la opción de renovar su vínculo con el Sevilla.

De acuerdo a la información publicada por el medio deportivo El Desmarque, la dirección deportiva del club andaluz contempla la continuidad del atacante nacional, aunque bajo un escenario condicionado por la realidad financiera de la institución.

"Acaba su contrato Alexis Sánchez, que sí ha colaborado más en el tramo final de la temporada, pero su caso es distinto", señaló el citado portal de Sevilla.

En esa misma línea, detallaron las condiciones que el club pondrá sobre la mesa para sellar su permanencia: "El club le ofrece que continúe un año más, pero adaptándose a la complicada economía de la entidad y al rol que desempeñará sobre el césped, que sería similar al del tramo final de la temporada".

Pese al interés mutuo, la publicación advierte que la negociación no asoma sencilla debido al estatus del futbolista chileno. "Todavía no hay nada decidido, pues es difícil convencer a alguien que lo ha sido todo en el fútbol a que asuma roles más secundarios", añadieron.

Finalmente, el medio español desestimó, por el momento, un eventual regreso del "Niño Maravilla" a Sudamérica, distanciándolo de un posible retorno a Universidad de Chile o a otra competencia de la región.

"Tampoco parece que a Alexis le seduzca volver a Sudamérica o jugar alguna liga de menor nivel. Tiempo hay", concluyó la publicación.