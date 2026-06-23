Acusación contra Grau: Defensa invocó "cuestión previa" y PDG confirmó su voto a favor

La Sala de la Cámara de Diputados vota este martes la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), presentada por las bancadas republicana y libertaria que apelan a graves irregularidades en la gestión fiscal durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

La discusión comenzó con la intervención del abogado defensor Patricio Zapata, quien invocó la denominada "cuestión previa", argumentando la existencia de vicios formales en el libelo.

PDG confirma voto a favor: "No nos cuidamos entre políticos"

El diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), confirmó que la mayoría de sus integrantes votará a favor de la acusación.

"Nosotros ayer deliberamos y la mayoría definió votar a favor respecto de la acusación constitucional. Porque un trabajador, un chileno de a pie, cuando comete un error lo corren de su trabajo. Desde el PDG jamás vamos a dar la señal que aquí nos vamos a cuidar entre políticos", enfatizó.

RN acusa trato hostil de republicanos

En paralelo, la comisión política de Renovación Nacional (RN) emitió una declaración pública condenando lo que calificaron como un "trato hostil y agresivo" por parte de dirigentes del Partido Republicano.

"Nuestros parlamentarios actúan con independencia y con responsabilidad política en cada una de sus decisiones. No nos intimidan las presiones externas ni las declaraciones destempladas", señalaron desde la colectividad, cuya bancada se encuentra dividida entre quienes apoyan y rechazan el libelo.