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Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

"Gracias Alexis": Sevilla FC oficializó el fin del vínculo con Sánchez

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El elenco andaluz publicó una serie de imágenes con los jugadores que dejan el club.
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En medio de los rumores que hablan de una eventual continuidad y de otros que apuntan que no seguirá en el club, Sevilla FC oficializó este miércoles el fin del vínculo del delantero chileno Alexis Sánchez.

"Hoy finaliza la vinculación con el Sevilla FC de Nyland, Maupay, Azpilicueta, Mendy, Gudelj, Januzaj y Alexis", anunció el club en redes sociales.

"Gracias por vuestra profesionalidad y compromiso. Os deseamos a todos la mejor de las suertes en vuestros nuevos retos profesionales", añadió el elenco andaluz junto a un set de imágenes donde aparece el tocopillano.

"Gracias Alexis", se lee en la imagen del delantero nacional celebrando.

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