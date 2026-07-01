Guillermo Maripán fue presentado como nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre

El defensor chileno Guillermo Maripán fue presentado oficialmente este miércoles como nuevo jugador del club brasileño Internacional de Porto Alegre en un traspaso que pone fin a su etapa en el fútbol europeo luego de nueve temporadas en el Viejo Continente.

El zaguero formado en Universidad Católica viajó a Brasil para sellar su vínculo con el conjunto donde históricamente destacaron Elías Figueroa y Charles Aránguiz, firmando un contrato que lo ligará a la institución de Porto Alegre por los próximos 18 meses.

A través de sus canales oficiales, el club brasileño entregó los detalles de la contratación: "Sport Club Internacional anuncia el fichaje del defensa chileno Guillermo Maripán. El defensa ha firmado un contrato con el club hasta diciembre de 2028".

Desde el elenco "Colorado" valoraron la experiencia del central, señalando que "a sus 32 años, Maripán llega a Beira-Rio tras consolidar una destacada trayectoria en el fútbol sudamericano y europeo. Descubierto por la Universidad Católica de Chile, ganó el Torneo Clausura, el Torneo Apertura y la Supercopa de Chile, además de recibir su primera convocatoria a la Selección Chilena".

De esta manera, tras finalizar su etapa en Torino de Italia, y pese a los rumores que lo vincularon con un posible retorno a Universidad Católica, el defensor optó por mantener su carrera en el extranjero y sumarse al Brasileirao para los desafíos venideros.

Tras su salida de la UC, Maripán militó en Alavés, Mónaco y Torino, totalizando en su carrera 329 partidos jugados.

Inter, en tanto, no atraviesa por su mejor momento: Hoy es 14° en el Brasileirao con 21 puntos, coqueteando con el descenso y con la clasificación a Copa Sudamericana.

Además, está clasificado a los octavos de final de la Copa de Brasil.