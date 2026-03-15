"Inoperante": Prensa de Sevilla destrozó a Alexis Sánchez tras las derrota ante Barcelona

El chileno Alexis Sánchez fue blanco de duras críticas por parte de la prensa de Sevilla, tras la derrota del equipo andaluz ante Barcelona por 5-2 en Camp Nou, por la fecha 28 de La Liga de España.

El medio Estadio Deportivo le puso un 4 como nota al "Niño Maravilla", describiendo: "Solo voluntad en su regreso al Camp Nou. Intentó entre líneas ejercer de enlace, pero le faltó chispa en todo momento para concretar sus intenciones".

También calificó a Gabriel Suazo con una nota cinco: "El peligro no llegó por su banda al empezar en el banquillo Lamine Yamal, lo que aprovechó para proyectarse en ataque y asociarse con Oso. Impreciso en el pase".

ABC Sevilla siguió en la misma linea y dejó como "suspenso" el rendimiento del tocopillano ante el conjunto azulgrana: "Perdido en la generación ofensiva. Barcelona lo desconectó desde el balón a las primeras de cambio y con facilidad. Sin fuelle en este gran escenario".

Por su parte, el excapitán de Colo Colo recibió una mala evaluación: "Sin capacidad para lanzarse arriba ni seguridad defensiva. Desaparecido en las coberturas. Sustituido al descanso"

El Correo de Andalucía fue el más duro con Sánchez, ya que le entregó un 3 como nota y sostuvo que fue "inoperante. Vio la primera mitad como si fuera un espectador desde el centro de la cancha. Llegó tarde a Gerard Martín en la mayoría de tareas defensivas".

Por su parte, Suazo no se salvó y solo obtuvo un 4 como calificación: "Jugó como lateral en línea de cuatro con Oso por delante. A veces se entendió bien con el canterano, aunque en defensa Rony le sobrepasó en varias ocasiones. Vio la amarilla y fue sustituido al descanso".

Por último, El Sevillista también golpeó el juego del "Niño Maravilla" y le colocó un cuatro: "Sin prácticamente presencia en el juego. 90 minutos con más pena que gloria del regreso del chileno al Camp Nou".

Mientras que con el lateral chileno siguió la misma linea que los otros medios, ya que lo calificó con un cuatro: "Sufrió mucho en defensa ante la velocidad y el desborde del ataque rival. En ataque apenas logró proyectarse con peligro".